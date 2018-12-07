شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي بصدد أسوء أداء أسبوعي له في أكثر من شهرين الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة على التوالي من الأعلى له منذ التاسع من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وحديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في نيويورك بالإضافة إلى حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 0.7225 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7236، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7219، بينما حقق الأعلى له عند 0.7237.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر مجموعة الصناعة الاسترالية (AIG) للإنشاء والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 44.5 مقابل 46.4 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي للأسواق المالية جي ديبيلي يوم أمس الخميس في سيدني إن ما يهم مستوى أسعار الفائدة وقد تنخفض بشكل أكبر اعتماداً على البيانات.

كما نوه ديبيلي أنه من المستبعد رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة وأن تعويم سعر الصرف لا يزال هام للسيطرة على أي صدمات في الأسواق، مضيفاً أن الاقتصاد ينمو بوتيرة معقولة نسيباً وأن المصارف استجابت لانخفاض أسعار المنازل الذي يزيد من التحديات الاقتصادية، مع تطرقه أيضا لكون ديون الأسر ارتفعت، بينما لم يتضح بعد إلى أي مدى ارتفاعها، وأن المركزي الاسترالي يراقب عن كثب البيانات الاقتصادية وسيعدل توقعاته إذا لزم الأمر.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في مقابلة أجراها ميرفن كينج ضمن فعليات مؤتمر مؤسسة لندن لعلوم الاقتصاد في نيويورك، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن الاقتصاد وأمريكا الريفية والاقتصاد في الحدث السنوي لمجلس مساعدة الإسكان في واشنطون.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي عند الأدنى لها في قرابة خمسة عقود من الزمان، وسط التوقعات بأن تعكس قراءة متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر.

وبالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 198 ألف وظيفة مضافة مقابل 250 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس استقراراً عند 0.7% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر ومقابل 0.4% في أيلول/سبتمبر الماضي.

وصولاً للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى 97.0 مقابل 97.5 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية لايل برينارد عن الاستقرار المالي في معهد بيترسون في واشنطون وسط تطلع المستثمرين لأي تلميحات حيال مستقبل تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي.