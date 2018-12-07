شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الندوة العالمية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الندوة العالمية السادسة عشرة لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جنيف بسويسرا فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، وينظم هذه الندوة مكتبة تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولى. وتعد الندوة العالمية لمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المنبر العالمى الرئيسى لقياس الاتصالات وقياس مجتمع المعلومات. وتجمع الندوة منذ عام 1996، وزراء الحكومات ورواد الأعمال والمنظمين والمسئولين الوطنيين فى مجال الإحصاءات وكبار الأكاديميين والعاملين على إنتاج وتحليل بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جميع أنحاء العالم، لمناقشة القضايا المتعلقة باتجاهات مجتمع المعلومات وقياسها.

شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الندوة العالمية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جنيف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .