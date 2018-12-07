شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين للعاملين بالرقابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1033 لسنة 2018، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للأعضاء والعاملين بهيئة الرقابة الإدارية. وجاء نص القرار، والذى نشر بالجريدة الرسمية، فى عددها رقم 271، كالتالى..

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