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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: المعارض العقارية ترفع خبرات شركات التطوير العقاري والان نبدء بالتفاصيل
الحقيل خلال اطلاعه على أحد المنتجات المعروضة في المعرض العقاري بجدة ( اليوم )
الحقيل خلال اطلاعه على أحد المنتجات المعروضة في المعرض العقاري بجدة ( اليوم )
ونوه الحقيل خلال تدشينه إحدى الفعاليات العقارية بأن إقامة المعارض العقارية تتيح الاطلاع على تجارب شركات التطوير العقاري وما لديها من مشاريع، إضافة إلى ما توفره الجهات التمويلية من خدمات متنوعة، والتعرّف على مستجدات هذا القطاع.
ويستمر المعرض العقاري المقام في مركز جدة للمنتديات والفعاليات حتى يوم الأحد المقبل 9 من شهر ديسمبر الجاري، وسيتخلله عدد من ورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها عدد من مبادرات وبرامج وزارة الإسكان.
ويتضمن المعرض 9 ورش عمل، تشارك فيها الوزارة ممثلة ببرامجها (الإسكان التنموي، مركز خدمات المطورين إتمام، إيجار، مبادرة تحفيز تقنيات البناء، فرز الوحدات، البناء المستدام، الأراضي البيضاء، اتحاد الملاك)، بالإضافة إلى دورة تدريبية مجانية ينظمها المعهد العقاري تستهدف الوسطاء العقاريين.
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