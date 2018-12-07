شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: المعارض العقارية ترفع خبرات شركات التطوير العقاري والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن هناك فرصا سنوية من خلال المعارض والملتقيات العقارية التي تلقي بظلالها على العديد من الخيارات المتنوعة التي تقدمها الوزارة لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، منوها بأن برنامج «سكني» أطلق على مستوى منطقة مكة المكرمة أكثر من 30 ألف وحدة سكنية متنوعة تمتاز بجودتها وسعرها المناسب، منها ما هو جاهز وأخرى تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، فيما خصص البرنامج منذ إطلاقه عام 2017 حتى الشهر الماضي أكثر من 165 ألف خيار تشمل الوحدات السكنية والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة.

ونوه الحقيل خلال تدشينه إحدى الفعاليات العقارية بأن إقامة المعارض العقارية تتيح الاطلاع على تجارب شركات التطوير العقاري وما لديها من مشاريع، إضافة إلى ما توفره الجهات التمويلية من خدمات متنوعة، والتعرّف على مستجدات هذا القطاع.

ويستمر المعرض العقاري المقام في مركز جدة للمنتديات والفعاليات حتى يوم الأحد المقبل 9 من شهر ديسمبر الجاري، وسيتخلله عدد من ورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها عدد من مبادرات وبرامج وزارة الإسكان.

ويتضمن المعرض 9 ورش عمل، تشارك فيها الوزارة ممثلة ببرامجها (الإسكان التنموي، مركز خدمات المطورين إتمام، إيجار، مبادرة تحفيز تقنيات البناء، فرز الوحدات، البناء المستدام، الأراضي البيضاء، اتحاد الملاك)، بالإضافة إلى دورة تدريبية مجانية ينظمها المعهد العقاري تستهدف الوسطاء العقاريين.