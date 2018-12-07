شكرا لقرائتكم خبر عن العجز التجاري الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى والان نبدء بالتفاصيل

قفز العجز التجاري الأمريكي في أكتوبر لأعلى مستوياته في عشر سنوات، إذ شهدت صادرات فول الصويا مزيدا من الانخفاض وارتفعت واردات السلع الاستهلاكية لمستوى قياسي.

وأظهرت بيانات أخرى، أمس الخميس أن أرباب العمل في القطاع الخاص عينوا عددا من العاملين أقل من المتوقع في نوفمبر، وهو ما يشير إلى تباطؤ في نمو الوظائف. وعزز ذلك تقرير آخر أظهر انخفاضا بسيطا في أعداد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات لصرف إعانات البطالة الحكومية الأسبوع الماضي.

وتنضم هذه التقارير إلى البيانات الضعيفة الخاصة بسوق الإسكان وإنفاق الشركات على المعدات في الإشارة لتباطؤ في النمو الاقتصادي. وأثار القلق بشأن متانة الاقتصاد اضطرابا في الأسواق المالية خلال الأيام الماضية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن العجز التجاري زاد 1.7 في المائة إلى 55.5 مليار دولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2008. واتسع العجز التجاري بذلك على مدى خمسة أشهر متتالية.

وجرى تعديل بيانات سبتمبر لتظهر زيادة العجز إلى 54.6 مليار دولار، بدلا من 54 مليارا في التقديرات السابقة