شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد آند بورز وداو يغلقان على تراجع طفيف بسبب مخاوف التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الأمريكيان على تراجع طفيف ولكن فوق أدنى مستوياتهما خلال الجلسة فى تداولات متقلبة اليوم الخميس، مع اعتقال مسؤولة تنفيذية صينية كبيرة بقطاع التكنولوجيا أثار مخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

غير أن أسهم بعض شركات التكنولوجيا والإنترنت الكبرى سجلت مكاسب فى جلسة اليوم.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعى 78.05 نقطة أو 0.31 % إلى 24949.02 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.1 نقطة أو 0.15 % إلى 2695.96 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 29.83 نقطة أو 0.42 % إلى 7188.26 نقطة.