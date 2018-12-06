شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تخسر 37.9 مليار جنيه خلال أسبوع بنسبة تراجع 5% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 37.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 712.840 مليار جنيه، بنسبة تراجع 5% عن الأسبوع الماضى.
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 470.325 مليار جنيه إلى 439.933 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 6.5%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 174.097 مليار جنيه إلى 167.250 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.9%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 644.422 مليار جنيه إلى 607.183 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.8%.
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 2815 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 2959 ألف سند تقريبا.
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