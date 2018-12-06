شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 6 - 12 -2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 6-12-2018.

إيقاف تداول 13 شركة إيقاف تداول 13 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القناة للتوكيلات الملاحية، شركة النصر للأعمال المدنية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات، الإسكندرية للخدمات الطبية، مطاحن مصر العليا، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، التوفيق للتأجير التمويلى، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية العربية-دومتى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.



البورصة تخسر 6.3 مليار جنيه البورصة تخسر 6.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.843 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 145 مليون ورقة مالية بقيمة 694 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 21 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.01% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 5.2%، والعرب على 21.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.06%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 98 مليون جنيه، 24.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 89 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 10 ملايين جنيه، 21.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 12387 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2051 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.53% عند مستوى 12338 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% عند مستوى 661 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1647 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 90 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر إغلاق 25.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.92%

- التوفيق للتأجير التمويلى بسعر إغلاق 5.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.23%

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 20.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.63%

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 3.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.53%

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.27%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 19.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.59%

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 3.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.14%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 8.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8%

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 121.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.81%

- المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات بسعر إغلاق 6.180 دولار بنسبة تراجع بلغت 5.50%