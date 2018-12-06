شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل سعر النفط إلى حاجز 50.00 دولار اليوم ويعود للتذبذب حول المستوى المحوري 51.46، ويستمر الضغط السلبي بالسيطرة على تداولات النفط اللحظية وقصيرة الأمد بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50 وبشرط الثبات السعر دون 54.40، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 49.10.

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