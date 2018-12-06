شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب محاولة جديدة لاختراق مستوى 1238.30 لكنه يحافظ على ثباته دونه حتى الآن، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة حتى الآن، بانتظار كسر مستوى 1230.00 لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا السلبي الرئيسي الذي يتواجد عند 1208.40، مع الانتباه إلى أن تأكيد اختراق 1238.30 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 1262.51 على المدى القريب.

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