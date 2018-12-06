شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار محاولات إيجابية جديدة لكن المتوسط المتحرك 50 يستمر بتشكيل مقاومة قوية أمام السعر، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن الثبات دون 1.1443 يمثل الشرط الأهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، والذي يستهدف مستويات 1.1300 ثم 1.1181 كمحطات رئيسية تالية.

شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 06-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .