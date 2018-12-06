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شكرا لقرائتكم خبر عن أرجان تكشف عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرجان اليوم الخميس عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2018 والمنقضي في 31 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتي أظهرت تراجع العائدات إلى ما قيمته 116.5$ مليون مقابل 232.9$ مليون خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع نهاية تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.
في تمام الساعة 08:30 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسهم شركة أرجان في نيويورك بنسبة 5.79% أي بنحو 2.40 نقطة إلى مستويات 43.83$ للسهم الواحد.
هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة أرجان للربع الثالث من العام المالي 2018 اتساع صافي الدخل إلى ما قيمته 32.37$ مليون أي 2.07$ للسهم الواحد مقابل ما قيمته 17.23$ مليون أي 1.09$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع نهاية تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.
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