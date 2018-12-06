شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 6-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 6-12-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.843 مليار جنيه.





البورصة تخسر 6.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.843 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 145 مليون ورقة مالية بقيمة 694 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 21 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.01% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 5.2%، والعرب على 21.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.06%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 98 مليون جنيه، 24.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 89 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 10 ملايين جنيه، 21.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 12387 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2051 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.53% عند مستوى 12338 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% عند مستوى 661 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1647 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 90 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.\





بنك فيصلارتفع حجم أعمال بنك فيصل الإسلامى المصرى، إلى 93.98 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2018، مقابل نحو 83.05 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، بنسبة زيادة 13.2% على أساس سنوى.

وبلغ إجمالى أصول البنك بنهاية نوفمبر الماضى نحو 92.32 مليار جنيه، مقابل 81.66 مليار جنيه من نفس الشهر من العام الماضى، بزيادة 13.1%.

وارتفعت الحسابات الجارية والأوعية الادخارية بالبنك لتحقق نسبة 11%، بقيمة 78.14 مليار جنيه، مقابل 70.41 مليار جنيه خلال نوفمبر من العام الماضى.