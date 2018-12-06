شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تخاطب "المصرية للاتصالات" لارسال تقرير المركزى للمحاسبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، مخاطبة الشركة المصرية للاتصالات للتأكيد على ارسال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 30-09-2018 فور صدوره وقبل أول جلسة تداول تالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركتى القاهرة للخدمات التعليمية، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية بحد أقصى 3 أشهر من الجمعية العامة من تاريخ نهاية السنة المالية طبقا لأحكام المادة 46 من قواعد القيد مستقبلا لتجنب مخالفة قواعد القيد وفرض التزام مالى وفقاً للعقد المبرم.

ونبهت اللجنة، على شركة الحديد والصلب المصرية بمراعاة أحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 42 من الإجراءات التنفيذية مستقبلاً.