شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى الأفضل أداء فى المجالات القانونية على مستوى إفريقيا عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إنجاز جديد لفريق العمل بأكبر البنوك المصرية، تم اختيار المجموعة القانونية بالبنك الأهلى المصرى ضمن قائمة GC Powerlist لأقوى المجموعات القانونية تأثيراً على مستوى قارة أفريقيا وذلك بالتعاون مع نقابة المحامين الدولية "IBA"، وهو التقييم الذى يسلط الضوء على أكثر فرق العمل القانونية تأثيراً داخل المؤسسات على مستوى قارة أفريقيا لعام 2018.

وتم تسليم الجوائز وشهادات التكريم فى حفل أقيم بمدينة لندن حيث تسلم شهادة التكريم دينا السعدنى وسعد ثروت كممثلين شابين عن المجموعة القانونية بالبنك الأهلى المصري، فى تأكيد من البنك على الاهتمام بالكوادر الشابة الواعدة.



اختيار المجموعة القانونية بالبنك الأهلى المصرى ضمن قائمة GC Powerlist لأقوى المجموعات القانونية

ومن جانبه أعرب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن سعادته بهذا التكريم الذى يعكس كفاءة فريق عمل المجموعة القانونية بالبنك، ويعكس أيضا قدرته على تطبيق الوسائل والأساليب القانونية الحديثة التى تواكب التطور العالمى فى هذا المجال والمطبق فى المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى ويؤكد أيضا على ثقة وتقدير المؤسسات الدولية بمختلف تخصصاتها للبنك الأهلى المصرى كأحد أعمدة الاقتصاد المصرى.

وأكد عكاشة، على اهتمام البنك المستمر بالعنصر البشرى إيمانا منه بأهمية هذا العنصر فى خدمة خطط البنك وأهدافه والذى دائما ما يوليه البنك الاهتمام الأكبر حيث يهتم البنك باختيار العاملين به بعناية شديدة وعلى أسس ومعايير علمية دقيقة ويمنحهم البرامج التدريبية المتخصصة فى كافة المجالات المتعلقة بالعمل المصرفي.

وعن التكريم تحدث أشرف شعبان رئيس المجموعة القانونية بالبنك موجهاً شكره وتقديره لفريق عمل المجموعة القانونية، مؤكدا فخره واعتزازه بفريق العمل القانونى بالبنك الأهلى المصرى، وأكد على أن حصول البنك الأهلى المصرى على هذا التكريم يعد بمثابة اعتراف دولى على تميز البنك الأهلى المصرى فى المجالات القانونية وكونه أكبر مؤسسة مالية فى مصر وواحد من أكبر تلك المؤسسات فى أفريقيا والشرق الأوسط حيث يضم فريق عمل قانونى متميز .

وأضاف أن تلك القائمة تعمل على اختيار أكثر فرق العمل القانونية تأثيرا فى المؤسسات الأفريقية الكبرى ممن لهم دور محورى فى تطوير وابتكار حلول غير تقليدية للقضايا ومشكلات العمل المعقدة وتكوين هياكل مبتكرة لضمان إستمرار و تطور الأعمال وتقديم المساهمات القانونية التى تساهم فى تنمية وازدهار البيئة القانونية.



دينا السعدنى وسعد ثروت

وأكد على قيام الفريق القانونى بالبنك بتقديم المشورة بشأن المعاملات الكبرى التى تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات خاصة فى مجال ادارة القروض المشتركة التى يقوم البنك الاهلى بإدارتها وكذا معالجة المسائل القانونية للشركات التابعة للبنك وفروعه ووحداته فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك فى قارة أفريقيا والإمارات العربية المتحدة والصين والولايات المتحدة وأوروبا إضافة إلى التعامل بحرفية مع السلطات القضائية المختلفة واللوائح التنظيمية داخل وخارج مصر، مثل هيئة السلوك المالى والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة فى المملكة المتحدة وكذا مراجعة الاتفاقيات والوثائق الخاصة بالمشاريع الكبرى مثل التمويل والاستحواذ الدولي، بالإضافة إلى عمل المستشارين القانونين بالبنك كأعضاء فى لجان توجيه مختلفة داخل وخارج مصرفنا لضمان أن المشروعات الجارية على المدى الطويل بشكل صحيح.