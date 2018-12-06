شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الملكية الجنية الإسترليني من الأدنى لها في عام ونصف أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 22 من حزيران/يونيو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الملكي البريطاني وعقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت حديث أعضاء الجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:46 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 0.45% إلى مستويات 1.2791 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2734 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2812، بينما حقق الأدنى له عند 1.2700.

هذا وقد تابعنا أعرب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنه من المستبعد تأجيل تصويت البرلمان البريطاني المرتقب يوم الثلاثاء القادم على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل منتظم، مع أفادتها أنها تتحدث مع زملائها في حكومتها عن كيف يمكن أن يكون للبرلمان دور في تفاصيل خطة "باكستوب" والتي تعد جزء لا يتجزأ من اتفاق الانسحاب، موضحة أنه لا يحق للحكومة البريطانية الانسحاب من جانب واحد من باكستوب.

كما نوهت ماي لكون الخيارات المتاحة في الوقت الحالي، تكمن في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل منتظم، أو الخروج من الاتحاد بدون اتفاق، وعدم الخروج على الإطلاق من الاتحاد الأوروبي، موضحة أن المملكة المتحدة تواجه حالياً خطر عدم الخروج من الاتحاد على الإطلاق، مع أفادتها أن الواجب المفروض على حكومتها هو تحقيق مطلب الشعب البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا تقديم عضو اللجنة الفيدرالية راندال كوارلز ملاحظات افتتاحية الندوة الاقتصادية لجامعة ستانفورد في كاليفورنيا، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي أظهرت تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 179 ألف وظيفة مضافة مقابل 225 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 195 ألف وظيفة مضافة.

وجاء ذلك قبل صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية ومؤشر تكلفة واحدة العمل واللتان أوضحوا تسارع نمو الإنتاجية إلى 2.3% متوافقة مع التوقعات مقارنة 2.2% في القراءة الأولية السابقة للربع الثالث ومقابل نمو 0.9% في الربع الثاني الماضي وتباطؤ نمو التكلفة إلى 0.9% مقارنة 1.2% في القراءة الأولية السابقة، أسوء من التوقعات عند 1.1% ومقابل تراجع 1.0% في الربع الثاني.

وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع العجز إلى 55.5$ مليار مقابل 54.6$ مليار في أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 55.2$ مليار، وأظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي مع مطلع الشهر الجاري انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى 231 ألف طلب مقابل 235 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند 226 ألف طلب.

كما أوضحت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 24 من الشهر الماضي تراجعاً بواقع 74 ألف طلب إلى 1,631 ألف طلب، متفوقة على التوقعات عند 1,690 ألف طلب، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 54.7 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند 54.4 ومقابل 54.8 في تشرين الأول/أكتوبر.

كما تابعنا أيضا الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 60.7 مقابل 60.3 في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلي 59.1، ونود الإشارة لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي أوضحت تراجعاً 2.1% مقابل ارتفاع 0.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 1.9%، وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستك حيال الاقتصاد المحلي في سلسلة التوقعات الاقتصادية لجورجيا في أتلانتا.