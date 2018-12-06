الزكاة توقع اتفاقية خدمات بريدية للتواصل مع المنشآت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أمس اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة البريد السعودي، للاستفادة من الخدمات المقدمة من المؤسسة، وفي مقدمتها خدمات العنوان الوطني، والخدمات البريدية المتعددة، بما يخدم التواصل مع المنشآت بشكل أسهل.

ووقع الاتفاقية محافظ الهيئة المهندس سهيل أبانمي، ورئيس المؤسسة المكلف محمد العبدالجبار، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وقال أبانمي «سعداء بتوقيع الاتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي، التي نعدها من أهم شركاء الهيئة في مختلف مجالات عملها، ومن ذلك رفع جودة خدمات الهيئة وتحقيق سرعة الإجراءات وسرعة الوصول للمنشآت وتوثيق تلك الإجراءات بكل يسر وسهولة».

وأعرب المحافظ عن شكره وامتنانه لمؤسسة البريد السعودي لما تقدمه من خدمات مميزة تحقق تطلعات المستفيدين من خدمات الهيئة، مؤكدا أن الهيئة سوف تسعى من خلال ذلك إلى تلبية احتياجات المنشآت لديها، وتسهيل عملية التسجيل في خدمات البريد السعودي.

من جانبه أكد العبدالجبار حرص المؤسسة على دعم جهود الهيئة للتواصل مع المستفيدين من خدماتها، وتسهيل إجراءاتهم، وثمن رئيس البريد حرص الهيئة على تفعيل التعاون ليشمل كل الخدمات التي تقدمها المؤسسة.