شكرا لقرائتكم خبر الفضلي بعد إطلاقه «سعودي جاب»: سنحصل على منتج آمن وموثوق للمستهلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

فيما أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، خلال إطلاقه شهادة الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة «سعودي جاب»، أن هذا المشروع الكبير سيعود بالنفع والفائدة على المواطنين والمستهلكين والعاملين في قطاع الزراعة والغذاء في المملكة، قال إنه بدءا من اليوم سنحصل على منتج آمن ومطابق للمواصفات القياسية في المملكة، وموثوق للمستهلك.

وأوضح الوزير أن تطبيق المشروع سيكون إلزاميا في البداية على المزارع الكبيرة، ومن ثم على المتوسطة والصغيرة، متوقعا أن يكون هناك إقبال كبير من أصحاب المزارع للحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تعد امتدادا لمبادرات عدة أطلقتها الوزارة أخيرا، كعلامة سمك، والعلامة السعودية للتمور، حيث تهدف جميعها إلى تعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات الوطنية.

رصد 60 مليونا

من جهته، كشف وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، عن رصد 60 مليون ريال لإدارة وتنفيذ وتطبيق المشروع بالشراكة مع جامعة الملك فيصل، حيث يوفر المشروع مبدئيا 350 فرصة عمل لحديثي التخرج بدرجة البكالوريوس في العلوم الزراعية.

وأضاف العيادة أن تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة سيتم وفق خطة زمنية مدتها ثلاث سنوات تبدأ من يناير 2019، حيث نطمح لتغطية 50% من المساحات المزروعة في السنة الأولى من التطبيق.

وأوضح أن الوزارة تعول كثيرا على الإسراع في تطبيق المشروع من خلال مساهمة مراكز البيع الكبرى في المملكة بمبادرة تطوعية تسلمتها الوزارة ضمن تسويق المنتجات الحاصلة على شهادة «سعودي جاب»، مبينا أن الوزارة ستطلق موقعا الكترونيا لتسهيل التقديم والحصول على الشهادة.

جودة المنتجات

وأفاد مدير عام الإدارة العامة للإنتاج النباتي بالوزارة الدكتور سليمان الخطيب، أن إطلاق المشروع يعود لأسباب عدة، أبرزها الحرص على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لتحديث وتطوير الزراعة في البلاد واستدامتها، والتحقق من سلامة وجودة المنتجات الزراعية المحلية وأثرها على صحة المستهلكين، مؤكدا أن الشهادة ستشجع المزارعين على تسويق وتصدير منتجاتهم الزراعية.

وبين أن الحصول على شهادة «سعودي جاب» تشمل فوائد عديدة أهمها: تحسين العمليات والممارسات الزراعية، والمحافظة على البيئة من الملوثات وسلامة القائمين على البرامج الزراعية، وتمكين صغار المزارعين لزيادة إنتاجهم وتحسين الجودة، وتأهيل وتدريب المزارعين والفنيين على أساسيات المشروع.

مراحل تطبيق «سعودي جاب»