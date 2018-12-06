سابك تطرح حلولا مبتكرة للتنمية المستدامة في المؤتمر العالمي لتغير المناخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تشارك الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» ضمن وفد حكومة المملكة إلى مؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية الدول الأطراف حول تغير المناخ (COP 24)، الذي انطلقت فعالياته في مدينة كاتوفيتشي البولندية ويستمر حتى 14 ديسمبر الحالي. وتبرز سابك مجموعة متكاملة من المبادرات والحلول المبتكرة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في أعمال الشركة وجميع مراحل سلسلة القيمة لمنتجاتها، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، أن مشاركة سابك في المؤتمر العالمي تأتي تجسيدا لريادتها في مجال الاستدامة والتنمية المستدامة من خلال تمكين رؤيتها الطموحة لعام 2030، ولكونها من المشاركين الرئيسيين في الوفد السعودي؛ الذي يرأسه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، مبينا أن الشركة تضطلع بدور مهم ومحوري في تطوير أعمالها المتوافقة مع الاستدامة، لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية.

وأكد البنيان حرص سابك على إضافة قيمة كبيرة للوفد السعودي المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، من خلال دعم الشركة القوي للمبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة وأهدافه الإنمائية المستدامة السبعة عشر، وتحديد الأهداف ذات الصلة بأعمالها التي يمكن أن تحقق سابك من خلالها التأثير الإيجابي على القضايا العالمية المهمة.

وعن جهود المملكة وسابك في الحد من التغير المناخي وتأثيراته البيئية، يتحدث في المؤتمر ستة من موظفي الشركة، من المتخصصين في الاستدامة والابتكار، إلى جانب متحدثين آخرين من القطاعين الحكومي والخاص، يبرزون الجهود السعودية في التنمية المستدامة.