شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يلزم الممولين بتقديم إقرار إلكترونياً شهرياً عن الضريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قراراً رقم 695 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

ونص القرار فى مادته الأولى، على يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 16 من قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتى :"فى تطبيق أحكام المادة 14 من القانون، على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقراراً إلكترونياً شهرياً عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، حسب الأحوال عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتباراً من يناير 2019".

ونصت المادة الثانية، من القرار والذى نشر بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 274 الصادر اليوم الخميس، على اتخاذ رئيس مصلحة الضرائب المصرية الإجراءات اللازمة لتطبيق نص المادة الأولى.