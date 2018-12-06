شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تصدر 7 قرارات لتغريم شركات 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، عدد من القرارات الحازمة ضد مخالفات الشركات المقيدة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، منها تغريم 5 شركات إجمالى 100 ألف جنيه.

قررت اللجنة، فرض التزام مالى على شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية، وقدره 50 ألف جنيه لمخالفة الشركة أحكام المادة 28 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، كما قررت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، تغريم الشركة 10 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 38 من قواعد القيد والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية لها، وتغريمها 10 آلاف جنيه آخرين لمخالفتها أحكام المادة 32 و46 من قواعد القيد والمادة 44 و64 من الإجراءات التنفيذية.

ولنفس السبب السابق، غرمت اللجنة شركة الاستثمار العقارى العربى – اليكو، كما غرمت بنك فيصل الإسلامى 10 آلاف جنيه لمخالفة الشركة أحكام المادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وفرض 20 آلاف جنيه لأحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية لها.