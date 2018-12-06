شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التعاون الأفريقى تستعرض مشاركة وفد اتحاد الصناعات فى منتدى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلى، اجتماعاً لاستعراض آخر الاستعدادات لمشاركة اتحاد الصناعات المصرية بوفد رفيع المستوى فى منتدى أفريقيا 2018 الذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ يومى 8 و 9 ديسمبر الحالى.

ويشارك اتحاد الصناعات بوفد يرأسه المهندس محمد زكى السويدى ، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ويضم أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد هم طارق توفيق ، و أحمد مصطفى ، وكيلى الاتحاد، و محمد البهى ، عضو هيئة المكتب ومجلس الإدارة وهشام أبو العز، ومحمد سرج، وغادة الجنزورى، ولفيف من رؤساء الغرف الصناعية وعلى رأسهم الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة التعاون الافريقى بالاتحاد، وأحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف ونائب رئيس المجلس التصديرى للطباعة والورق.



احمد جابر وشريف الجبلى

كما يشارك محمد عبد السلام ، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، خالد أبو المكارم وكيل غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس شعبة البلاستيك بالغرفة ورئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة، ماجد جورج ، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، ماجد المنشاوى رئيس مجلس إدارة شركة مانافارما، مجدى الوليلى عضو هيئة مكتب غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها ونائب رئيس شعبة المصدرون بالاتحاد.

ويشارك أيضا محى حافظ ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وشريف عزت ، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ورئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة ممثلين بذلك للعديد من القطاعات الصناعية المختلفة.

وأكد شريف الجبلى، أن الهدف من المشاركة هو تحقيق المزيد من التقارب مع الدول الشقيقة فى القارة السمراء التى تزخر بالموارد الطبيعية والبشرية المتنوعة والغنية فى الثقافة والتاريخ مما يجعل من التعاون والتكامل صناعياً وتجارياً وحتى ثقافياً واستثمارياً ليس فقط متاحاً بل واجباً ضرورياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى والإجتماعى المنشود من الدول والشعوب فى القارة.



استعدادات اتحاد الصناعات للمشاركة فى منتدى إفريقيا

وأضاف الجبلى، أنه من المخطط عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات على هامش المنتدى بين أعضاء وفد اتحاد الصناعات المصرية ،وكبار الشخصيات وأعضاء الوفود الدبلوماسية والتجارية المشاركة من مختلف الدول الأفريقية.