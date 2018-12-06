شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب جنيهين.. وعيار 21 يسجل 619 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً مساء اليوم الخميس 6-12-2018 بقيمة 7 دولارات بنسبة 0.45%، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى مصر بارتفاع بلغت قيمته جنيهين لكل عيار من الأعيرة المختلفة فى سوق الصاغة.

وارتفع الذهب عيار 21 مساء الخميس جنيهين ليسجل 619 جنيها للجرام، ويعتبر هذا العيار هو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة المصرى.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 :513 جنيها

عيار 21 : 619 جنيها

عيار 24 : 707.5 جنيه

الجنيه الذهب : 4952 حنيها

السعر العالمى : 1242 دولار

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

”الخليج 365” يحرص على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا وبتحديث فورى للأسعار فى السوق المحلية مصحوبا بسعر كل الأعيرة التى يتم عليها تداول فى السوق.

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وهو اختلاف غير مؤثر على السعر النهائى للذهب.

أما فيما يتعلق بمصنعية جرام الذهب فهى تختلف بصورة ملحوظة من جواهرجى إلى آخر وهو ما يشكل تفاوت فى سعر الذهب النهائى بعد إضافة المصنعية بسبب اختلاف أشكال المشغولات الذهبية.

وكان سعر الذهب طوال تعاملات اليوم الخميس 6-12-2018 سجل 617 جنيها للجرم لعيار 21 هو الأكثر شعبية وتداولا فى مصر ويتم قياس أسعار الذهب للاعيرة الأخرى ( عيار 18 و عيار 24) بناءا على سعر الذهب عيار 21، لكن تحرك سعر الذهب العالمى دفع الأسعار فى مصر للارتفاع.