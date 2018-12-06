شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الخام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها لمخزونات النفط الخام والذي أظهر عجز بنحو 7.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي مع نهاية تشرين الثاني/نوفمبر مقابل فائض بنحو 3.6 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما التوقعات كانت تشير إلى عجز بنحو 1.3 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 443.2 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 6% عن متوسط مخزونات الأعوام الخمسة الماضية.

بخلاف ذلك، فقد أوضح تقرير الوكالة ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 1.7 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات أعلى 4% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد ارتفعت 3.8 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أقل 5% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.