شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع القطاع الخدمي الأمريكي بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 60.7 مقابل ما قيمته 60.3 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلى تقلص اتساع المؤشر لما قيمته 59.1.

وبالحديث عن المؤشرات الفرعية فقد أظهرت قراءة الإنتاجية وأنشطة الإعمال لمعهد التزويد الخدمي للشهر الماضي اتساعاً إلى ما قيمته 65.2 مقابل 62.5 في تشرين الأول/أكتوبر، كما أظهرت الطلبات الجديدة اتساعاً إلى ما قيمته 62.5 مقابل 61.5 في القراءة السابقة، بينما تقلص اتساع كل من معدلات التوظيف إلي ما قيمته 58.4 مقابل 59.7، وتسليم الموردين إلى ما قيمته 56.5 مقابل 57.5 في تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس السياق، شهدت المخزونات اتساعاً خلال الشهر الماضي إلى ما قيمته 57.5 مقابل 56.0 في تشرين الأول/أكتوبر، كما أوضحت الأسعار اتساعاُ إلى ما قيمته 64.3 مقابل 61.7، وشهدت الأوامر المتراكمة اتساعاً هي الأخرى إلى ما قيمته 55.5 مقابل 53.5، بينما أظهرت طلبات التصدير الجديدة تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.5 مقابل 61.0، وصولاً إلى اتساع الواردات إلى ما قيمته 54.5 مقابل 51.0 في تشرين الأول/أكتوبر.

في تمام الساعة 03:16 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو بالإضافة اليوان الصيني، الفرنك السويسري، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي بنسبة 0.41% ليتداول حالياً عند مستويات 96.67 مقارنة بالافتتاحية عند 97.07.

الجدير بالذكر أن أهمية مؤشر التزويد الخدمي تكمن في أن القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وأن ذلك المؤشر يعطي لنا صورة توضيحية تجاه وتيرة القطاعات الخدمية في أكبر اقتصاد في العالم لكونه مؤشر مركب حيال ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة إلي الإسكان, الرعاية الصحية والتمويل، مع العلم، أن الحد الفاصل بين النمو والانكماش في قراءة المؤشر هي عند مستوى 50.