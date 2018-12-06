شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد على عدم توصل "أوبك" لاتفاق إلى الأن بشأن إنتاج النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، أن منظمة أوبك والمنتجين لم يتوصلو إلى اتفاق حول خفض الإنتاج حتى الآن، وأنه يأمل في الاتفاق على شيء بنهاية يوم غد.

وأضاف الفالح أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك عدم إبرام اتفاق، مشيرا إلى ارتياح السعودية لمستويات أسعار النفط الحالية، بحسب وكالة رويترز.

وعلى الصعيد ذاته، قال خالد الفالح، في تصريحات سابقة له هذا الأسبوع إنه من السابق لأوانه الحديث عما إن كانت منظمة أوبك وحلفاؤها سيخفضون إنتاج النفط، نظراً لعدم التوصل بعد إلى بنود اتفاق.

وكشف وزير الطاقة السعودي عن لقائه مؤخرا بوزير النفط في الجزائر مصطفى قيطوني لتعزيز التنسيق بين البلدين من أجل استقرار أسواق النفط العالمية.

وكان قد جرى التوافق بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمديد الاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط وذلك خلال لقاء عقد مؤخرا بقمة العشرين بالأرجنتين.

وسيعقد المنتجون من منظمة أوبك وخارجه اجتماعا وزاريا يومي السادس والسابع من ديسمبر الجاري لمناقشة القضايا بشأن الإنتاج.