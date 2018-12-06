شكرا لقرائتكم خبر عن تابعةلـ"إعمار العقارية" تطلق فندقا جديدا بدبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة روڤ للفنادق اليوم الخميس عن إطلاق أحدث فنادقها "روڤ سيتي ووك" بدبي. وأشار بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم"أن روڤ للفنادق هي شركة تابعة لشركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي بنسبة 50%، ومراس القابضة بنسبة 50%. وأوضح أن الفندق الجديد يضم 564 غرفة، وذلك بموقعه القريب من "دبي أرينا". وكشفت شركة روڤ للفنادق التابعة لشركة إعمار العقارية في يونيو الماضي عن إطلاقها فندق روف لامير الجديد ضمن وجهة شاطئية تطورها شركة مراس القابضة بدبي. وقال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار العقارية في نوفمبر الماضي أن الشركة تعتزم التوسع في دبي وخارجها بمشاريع فندقية وذلك من خلال شركتها التابعة إعمار للضيافة.

شكرا لقرائتكم خبر عن تابعةلـ"إعمار العقارية" تطلق فندقا جديدا بدبي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .