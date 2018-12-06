شكرا لقرائتكم خبر عن "موانئ دبي"تغلق صفقة الاستحواذ "يونيفيدر" للخدمات اللوجستية بأوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت موانىء دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي اليوم الخميس عن إغلاق صفقة الاستحواذ بنسبة 100% على شركة "يونيفيدر غروب" "يونيفيدر".

وأوضح بيان على الموقع الإلكتروني لحكومة دبي أن صفقة الاستحواذ على "يونيفيدر"والتي تبلغ قيمتها 660 مليون يورو ستساهم في تعزيز حضور "موانىء دبي العالمية"في سلسلة التوريد العالمية.

كما ستساهم تلك الصفقة في توسيع نطاق عروض وخدمات "موانئ دبي"المقدّمة إلى شركات الشحن ومالكي البضائع، بهدف تحسين تنافسية سلسلة التوريد العالمية.

وتشكل عمليات "يونيفيدر" الحالية رافداً للأعمال الحالية لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، وستعزز من فرص النمو المستقبلية.

و"يونيفيدر جروب"التي تتخذ من آرهوس بالدانمارك مقرا لها وتأسست عام 1977 هي شركة خدمات لوجستية تملك أكبر شبكة لسفن شحن الحاويات والنقل البحري الساحلي بمنطقة شمال أوروبا، وتتمتع بربط بحوالي 100 ميناء .

وتخدم "يونيفيدر" كل من موانىء مناولة حاويات المياه العميقة وسوق شحن الحاويات داخل أوروبا. وقد حققت إيرادات بلغت 510 مليون يورو في عام 2017.

وكشفت "موانئ دبي"في سبتمبر الماضي عن البدء في تسويق سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات لدعم مشاريعها وتوسعاتها العالمية.

وموانئ دبي العالمية التابعة لمجموعة "دبي العالمية" المملوكة للحكومة، تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها نحو 70 محطة بحرية موزعة على ست قارات.