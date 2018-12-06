شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي كابيتال: الاندماج بين "الصحراء"و"سبكيم"يستهدف خفض المخاطر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مازن السديري رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال إن الاندماج بين شركة سبكيم العالمية والصحراء للبتروكيماويات لا يستهدف تقليص التكاليف.

وأوضح في مقابلة مع قناة العربية أن هذا الاندماج يستهدف خفض المخاطر مع المحافظة على نفس مستوى الأرباح لإعطاء تقييم أعلى للكيان الجديد بعد الاندماج.

وبين أن المستوى التشغيلي جيد في الشركتين، ومتوسط الأرباح في سبكيم 1.9 هلالات، ومتوسط الأرباح في الصحراء بين 1.4 و1.8 هلالات، والسهم الجديد ستكون ربحيته 1.85 هلالات.

وتوقع قدرة الشركتين والكيان الجديد على الحفاظ على نفس مستوى التوزيعات، وهو 6%، أي أعلى من متوسط السوق.

وأعلنت سبكيم العالمية اليوم عن دخولها في اتفاقية ملزمة مع الصحراء للبتروكيماويات لدمج أعمالهما، في صفقة تحوّلية في قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.

وتوقع أحمد العوهلي، الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم العالمية المدرجة بسوق الأسهم السعودية، أن يتم الحصول على الموافقة النهائية من هيئة سوق المال لإتمام عملية الاندماج مع شركةالصحراء للبتروكيماويات خلال شهر فبراير 2019.

وكانت سبكيم قد أعلنت، في مارس الماضي، عن أن الكيان الناتج عن اندماج كل من سبكيم والصحراء، في حال اكتمال عملية الاندماج، سيكون بالمرتبة الرابعة من حيث رأس المال بقيمة 8.06 مليار ريال وذلك بين شركات البتروكيماويات بالسوق السعودي والتي يبلغ عددها 15 شركة.

وستسهم الصفقة المحتملة في تعزيز القدرة التنافسية والإمكانيات المتكاملة لكل من شركة سبكيم وشركة الصحراء بهدف تحقيق فوائد تجارية وتشغيلية وعملية.

كذلك تعزز الصفقة من الكفاءة والقدرة الإنتاجية للأصول الصناعية القائمة في مدينة الجبيل لكل من شركة سبكيم وشركة الصحراء.