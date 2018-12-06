شكرا لقرائتكم خبر عن "باتك" تفسخ تعاقدها لاتفاقية شراء نهائية للاستحواذ والانتفاع بعدد من الأصول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن توقيع اتفاقية فسخ وتسوية نهائية مع كل من شركة ثلاجات عبد الله آبار وأولاده وشركة دار الآبار المحدودة وشركة ثلاجات عبد الله آبار وأولاده وشركة دار الآبار المحدودة وشركة باتك العقارية.

ووفقاً للبيان، المنشور على موقع السوق، اليوم الخميس، بأن الطرفات اتفقا على فسخ اتفاقية الشراء اعتباراً من تاريخ 6 ديسمبر الجاري.

وبحسب اتفاقية الفسخ، لن يكون لأي طرف من تاريخه أي حق أو مطالبات أو مسؤوليات أو التزامات بموجب اتفاقية الشراء.

ويعتبر توقيع اتفاقية الفسخ بمثابة مخالصة نهائية وكاملة فيما بين الأطراف، بحيث التزمت الشركات المُشار إليها أعلاه بإبراء ذمة شركة باتك وشركة باتك العقارية وشركاتهم التابعة ومسؤوليهم ووكلائهم من أي التزامات أو شكاوى أو خسائر تنتج عن اتفاقية الشراء.

وجدير بالذكر أن الشركة وقعت، في مايو الماضي، اتفاقية شراء نهائية مع الشركات المذكورة بغرض الاستحواذ على كامل رأس المال في شركة نجمة الحجاز للاستثمار.

وكان من المقرر أن يتم الاستحواذ بقيمة 200 مليون ريال، يتم الوفاء بها من خلال سداد مبلغ نقدي يعادل 80 مليون ريال وإصدار أسهم بقيمة إجمالية قدرها 120 مليون ريال.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 3.7 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري مقابل صافي أرباح بلغ 14.8 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى الصعيد ذاته تراجعت أرباح بنسبة 76.1% إلى 9.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 40.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.