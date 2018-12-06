شكرا لقرائتكم خبر عن "طباعة وتغليف" تُجدول تمويل بقيمة 200 مليون ريال مع "مصرف الإنماء" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن توقيعها لاتفاقية تسهيلات إئتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء لإعادة جدولة التمويل القائم مع المصرف، والبالغ 480 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن الجزء المتبقي من اصل التمويل والمعاد جدولته 200 مليون ريال سعودي.

وحسب البيان، تصل مدة سداد الإئتمانية البنكية السابقة إلى 7 سنوات ونصف تبدأ من 22 ديسمبر الجاري وتنتهي في 22 يونيو 2020، شاملة فترة سماح سنتين.

وتصل مدة التمويل بعد الجدولة إلى 7 سنوات تبدأ من 6 ديسمبر الجاري وتنتهي في 6 ديسمبر 2025، شاملة فترة سماح سنتين.

ومن المقرر أن يتم السداد بموجب أقساط نصف سنوية على أن يتم سداد الأرباح بشكل نصف سنوي بعد فترة السماح.

وتجدر الإشارة إلى أن إعادة الجدولة تمت مقابل توقيع سند لأمر ورهن عقاري كضمان لتلك التسهيلات الإئتمانية.

وقالت الشركة إنها جدولت التمويل القائم حتى يتماشى مع خطة التدفقات النقدية.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 11.8 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بلغ 4.6 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 33.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 33.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.