شكرا لقرائتكم خبر عن بدء احتساب الإنتاج التجاري لـ "معادن للدرفلة" في 9 ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت التعدين العربية السعودية "معادن" عن بدء احتساب الإنتاج التجاري لشركتها التابعة "معادن للدرفلة"، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن الطاقة التصميمية للمصنع تبلغ 380 ألف طن متري سنوياً من منتجات صفائح الألومنيوم المسطحة.

وقالت الشركة إن الأثر المالي لبدء التشغيل التجاري لمعادن للدرفلة سيظهر في نتائج الشركة المالية للربع الرابع من العام 2018.

ومعادن للدرفلة هي مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية معادن وشركة ألكوا بنسبة 74.9% لمعادن و25.1% لألكوا.

وجدير بالذكر أن الإنتاج التجريبي لصفائح الألمنيوم الخاصة بصناعة أغطية وعلب الألمنيوم للمشروبات الغازية والأطعمة وغيرها من الصناعات التحويلية الأخرى من مصنع الدرفلة التابع للشركة، بدأت في 24 يونيو 2014.

وتجدر الإشارة إلى تحقيق معادن صافي أرباح بلغ 518.8 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 356.5 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت معادن صافي أرباح بلغ 1.9 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 982 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.