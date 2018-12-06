وزير الطاقة: أمريكا ليست في موقع يسمح لها أن تملي على أوبك سلوكها‎

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الخليج 365 - الرياض- وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يتحدث لصحفيين قبل اجتماع لوزراء النفط في أوبك في فيينا يوم 2 يونيو حزيران 2016. تصوير ليونارد فوجر - رويترز نشر قبل 1 ساعة - 6:36 مساءً, 6 ديسمبر 2018 م المناطق _ الرياض أكد معالي وزير الطاقة الأستاذ خالد الفالح، اليوم الخميس، أن “الولايات المتحدة ليست في موقع يسمح لها بأن تملي على منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سلوكها”.

وقال الفالح قبل اجتماع لأوبك في فيينا، إن واشنطن “ليست في موقع يسمح لها بأن تقول لنا ماذا علينا أن نفعل”. وأضاف: “لا أحتاج إلى إذن أحد لخفض الإنتاج”.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم في فيينا؛ لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط بالتنسيق مع منتجين من خارج المنظمة، مثل روسيا وسلطنة عمان وكازاخستان.

وكانت التوقعات تشير إلى خفض مشترك بين مليون و1.4 مليون برميل يوميًا، إلى أن قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قبل الاجتماع، إن مجموعة “أوبك+” ستكون مرتاحة لخفض يبلغ مليون برميل يوميًا فقط.4

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