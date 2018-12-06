الان تتابع إغلاق سبعة موانئ ليبية لتصدير النفط والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: أغلقت ليبيا اليوم، سبعة موانيء لتصدير النفط بسبب تغيرات الأحوال الجوية الشديدة. وقال رئيس مؤسسة النفط الوطنية في ليبيا مصطفى صنع الله في تصريح اليوم، إن ليبيا فقدت الكثير من حجم إنتاجها الأسبوع الماضي نتيجة تغيرات الأحوال الجوية الشديدة، مبينًا أن حجم الإنتاج الحالي نحو مليون برميل يوميًا.

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