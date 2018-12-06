شكرا لقرائتكم خبر عن نادى شركات الملاحة اليونانى يزور بورسعيد لبحث إعادة الخطوط الغائبة للميناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عادل اللمعى ، رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، الدعوة لرئيس وأعضاء نادى شركات الملاحة باليونان، لزيارة بورسعيد لمتابعة أعمال التطوير التى تمت فى مينائى شرق وغرب بورسعيد من أجل إعادة الخطوط الملاحية الغائبة بين البلدين وعلى رأسها خطوط سفن الركاب وناقلات السيارات والبضائع العامة، جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقد بالعاصمة اليونانية أثينا.

وأكد اللمعى، فى بيان صحفى اليوم الخميس، حرص المسئولين فى مصر على دعم التعاون مع الجانب اليونانى واستغلال الخبرات الكبيرة لدى البلدين فى مجال الملاحة لتمنية وتعظيم هذه القدرات لما فية المصلحة المشتركة، وعرض اللمعى تأسيس اتحاد ملاحى مشترك بين البلدين من خلال بروتوكول يتم إعداده لتفعيل الأنشطة المختلفة بما فيها التدريب والتعليم المتخصص فى مجال الملاحة والموانئ .

ومن جانبه أكد جورج نيكولاس، رئيس نادى شركات الملاحة اليونانية، على عمق العلاقات المصرية اليونانية وضرورة استغلال هذا الأمر لفتح مجال التعاون بين الجانبين من خلال اقتراح الاتحاد الملاحى المشترك والذى يتيح الفرصة أمام 582 شركة ملاحة يونانية أن تكون إضافة للعمل الملاحى فى موانى بورسعيد ومصر، ونفس الحال لشركات الملاحة المصرية مع الموانئ اليونانية، وسيكون تحقيق ذلك خطوة غير مسبوقة فى حوض البحر المتوسط ويجعل من بورسعيد بوابة للتبادل التجارى بين أوروبا وافريقيا .