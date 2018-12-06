"البريد المصرى" ضيف شرف ومتحدث رسمى فى المنتدى الأفريقى التاسع بأبيدجان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك البريد المصرى، فى اجتماعات منتدى البريد الإفريقى، فى دورته التاسعة، الذى ينظمه اتحاد البريدى العالمى، فى أبيدجان، خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر الجارى، بدعوة من الاتحاد البريدى العالمى، وذلك بحضور وزير الاقتصاد الرقمى، والبريد بجمهورية كوت ديفوار، ومدير عام المكتب الدولى للاتحاد البريدى العالمى، والأمين العام للاتحاد البريدى الإفريقى الشامل، وأكثر من 500 قيادة بريدية من كل أنحاء العالم.

قال عصام الصغير، رئيس هيئة البريد، إن البريد المصرى يشارك فى فعاليات المنتدى الإفريقى التاسع هذا العام كمتحدث رسمى رئيسى وضيف شرف ورئيساً للجلسة العامة للمؤتمر، الأمر الذى يعد تجسيداً واضحاً للدور الإقليمى والدولى الذى قام به البريد المصرى خلال الفترة الماضية والمتمثل فى المشاركات الفاعلة فى كافة اجتماعات الاتحادات البريدية والتى تم فيها استعراض تجربة تطوير البريد المصرى من حيث تطوير البنية التحتية وميكنة جميع الخدمات المقدمة للعملاء واستحداث خدمات جديدة.

وأشار عصام الصغير، إلى أنه تم اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة لأعمال المنتدى نهاية 2019 بإجماع الدول المشاركة، وذلك تأكيداً على ريادة مصر فى تقديم الخدمات البريدية واللوجستية.