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شكرا لقرائتكم خبر عن "البريد المصرى" ضيف شرف ومتحدث رسمى فى المنتدى الأفريقى التاسع بأبيدجان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك البريد المصرى، فى اجتماعات منتدى البريد الإفريقى، فى دورته التاسعة، الذى ينظمه اتحاد البريدى العالمى، فى أبيدجان، خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر الجارى، بدعوة من الاتحاد البريدى العالمى، وذلك بحضور وزير الاقتصاد الرقمى، والبريد بجمهورية كوت ديفوار، ومدير عام المكتب الدولى للاتحاد البريدى العالمى، والأمين العام للاتحاد البريدى الإفريقى الشامل، وأكثر من 500 قيادة بريدية من كل أنحاء العالم.
عصام الصغير رئيس هيئة البريد
قال عصام الصغير، رئيس هيئة البريد، إن البريد المصرى يشارك فى فعاليات المنتدى الإفريقى التاسع هذا العام كمتحدث رسمى رئيسى وضيف شرف ورئيساً للجلسة العامة للمؤتمر، الأمر الذى يعد تجسيداً واضحاً للدور الإقليمى والدولى الذى قام به البريد المصرى خلال الفترة الماضية والمتمثل فى المشاركات الفاعلة فى كافة اجتماعات الاتحادات البريدية والتى تم فيها استعراض تجربة تطوير البريد المصرى من حيث تطوير البنية التحتية وميكنة جميع الخدمات المقدمة للعملاء واستحداث خدمات جديدة.
وأشار عصام الصغير، إلى أنه تم اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة لأعمال المنتدى نهاية 2019 بإجماع الدول المشاركة، وذلك تأكيداً على ريادة مصر فى تقديم الخدمات البريدية واللوجستية.
عصام الصغير يشارك بمنتدى البريد
وأوضح عصام الصغير، أن مشاركة البريد المصرى فى مثل هذه الاجتماعات تهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول المشاركة فى مجالات تقديم الخدمات البريدية وتطبيق الشمول المالى عبر إنشاء آلية عمل تضامنى بين المؤسسات البريدية حول العالم لتبادل الخبرات البريدية واللوجستية وتبادل مختلف الخدمات البريدية الحديثة.
وأضاف رئيس البريد المصرى، أن المنتدى يناقش فى دورته الحالية العديد من الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بتطبيق الشمول المالى فى القطاع البريدى وتطور الخدمات المالية والبريدية لجذب شرائح جديدة من العملاء وتأثير التطورات التكنولوجية على العمل البريدى وطرق مواكبتها هذا بالإضافة إلى مناقشة الدور المحورى للموارد البشرية وسبل تأهيلها.
رئيس هيئة البريد يشارك فى منتدى البريد الأفريقى
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