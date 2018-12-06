شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يوقع مذكرة تفاهم مع "الثقافى البريطانى" لتنمية الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اتحاد الصناعات مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافى البريطانى، تهدف إلى رفع كفاءات وقدارت العاملين بالاتحاد فى مجال تنمية الاقتصاد الإبداعى والمشاريع ذات المردود المجتمعى، ومثل الاتحاد فى الحضور والتوقيع المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية عن المهندس محمد السويدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ووقع عن المجلس الثقافى البريطانى إليزابيث وايت مديرة المجلس، حسب بيان صادر عن الاتحاد اليوم الخميس.

ويأتى توقيع مذكرة التفاهم وفقاً للبرنامج التنفيذى للاتفاقية الثقافية بين مصر والمملكة المتحدة، والتى بموجبها سيتم التعاون المباشر بين اتحاد الصناعات المصرية والمجلس الثقافى البريطانى فى برامج تبادل الخبرات والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك فى صورة ورش عمل ومؤتمرات وبرامج التدريب، وكذلك فى مجال المشروعات البحثيه المشتركة والزيارات الميدانية والاستكشافية المشتركة.

وأكد توفيق اهتمام اتحاد الصناعات بالتعاون مع المجلس فى هذا الإطار، والذى يتوافق مع مبادرات الاتحاد العديدة لتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة المجالات تواكباً مع المتطلبات الحديثة واحتياجات الدول والشعوب بما فى ذلك استحداث آليات للتطوير واستقطاب القطاع غير الرسمى للانضمام فى منظومة اقتصاد الدولة، الأمر الذى يعمل على ضمان تحقيق التنمية المستدامة ونمو الاقتصاد المصرى والاستقرار المجتمعى.

وأشار توفيق إلى جهود الاتحاد فى مواكبة متطلبات العصر حيث يضم الاتحاد مايزيد 64,000 منشأة صناعية 90% منها هى مشروعات صغيرة ومتوسطة، لذا فقد استحدث وحدات استراتيجية لتلبية تلك الاحتياجات مثل "وحدة المسئولية المجتمعية للشركات" و"وحدة المرأة فى العمل" و"وحدة شئون العمل" و"وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، بالإضافة إلى "مركز الأعمال" الذى سيتم افتتاحه قريباً لخدمة هذا القطاع.