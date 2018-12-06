شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام الكوميسا : 768 مليار دولار حجم الناتج المحلى الإجمالى للمنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السكرتير العام لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا الكوميسا ، تشيلشى مبوندو كابويبوي،إن تجمع دول الكوميسا الذى يضم 21 دولة أفريقية يعد أكبر التجمعات الاقتصادية فى القارة السمراء حيث يبلغ تعداد سكانه 550 مليون نسمة فيما يبلغ إجمالى الناتج المحلى الاجمالى لدول التجمع 768 مليار دولار.

وأضافت مبوندو فى تصريحات لها نقلتها مجلة افريكان بيزنس أكبر المجلات الاقتصادية فى قارة أفريقيا وأوسعها انتشارا بمناسبة استضافة مصر منتدى " أفريقيا 2018" للسنة الثالثة على التوالى بمدينة شرم الشيخ ، أن تجمع دول الكوميسا يعد أهم بناء داخل الاتحاد الأفريقى والجماعة الاقتصادية الأفريقية،ويعمل فى نفس الوقت على الاندماج مع بقية التجمعات الأفريقية الأخرى الثمانية.

وأكدت على أن أجندة "الكوميسا" هى جزء لا يتجزأ من أجندة سياسة التكامل القارى ، فى مجال التجارة والاستثمار وأهدافها تتماشى مع مبادرات البلدان الأفريقية مثل منطقة التجارة الحرة الثلاثية (TFTA) ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية (AfCFTA).

وشددت على منتدى أفريقيا 2018 يوفر فرصة للالتقاء سويا لمواجهة تحديات التنمية داخل دول التجمع من أجل تحقيق السلام والازدهار، بالإضافة إلى تحويل المنطقة إلى منطقة استثمار تنافسى دولى ، مما يسمح بحرية حركة رأس المال والعمالة والسلع والخدمات عبر حدود الدول الأعضاء فى الكوميسا ،وتسهيل النمو المستدام للاستثمارات المحلية والأجنبية الخاصة.

ونوهت بأن دول الكوميسا البالغ عددها 21 دولة تشكل ثلث القارة ،ونجح التجمع فى خلق سياسات شمولية للتجارة والنقل العابر فى القارة، منها توحيد الجمارك ورخصة الانتقال الحر بين دول التجمع ونظام التحكم الآلى فى إدارة البيانات المخصصة بين الدول الأعضاء وتسهيل التجارة ووحدة نقل بيانات النقل عبر الإنترنت وآلية تيسير التجارة .

وأشارت تشيلشى مبوندو كابويبوى السكرتير العام لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا الكوميسا إلى إن المنظمة تستهدف تحقيق تقدم اقتصادى واجتماعى مستدام فى جميع الدول الأعضاء من خلال زيادة التعاون والتكامل بجميع ميادين التنمية خاصة فى التجارة والاستثمار والجمارك والشؤون النقدية والنقل والمواصلات والمعلومات والتكنولوجيا والصناعة والطاقة والجنس والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية.

ولفتت إلى أن الرسوم الجمركية بين 15 دولة من بين ال 21 دولة الأعضاء فى دول التجمع معفاة وهو انجاز كبير نسعى للاستمرار فيه، مع الإيمان بأهمية اﻟدور اﻟذى تلعبه ﺗﮐﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻟوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت والتى تمثل فرصة للقفز فى التجارة وتسهيل المرور العابر للبضائع بين الدول الاعضاء.

وقالت مبوندو إن الكوميسا تستهدف حاليا التكامل الاقتصادى الرقمى ، مع التطور التكنولوجى الحاصل على مستوى العالم، وخاصة أدوات تيسير التجارة ما سيسهم فى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء بأكثر من 12 مليار دولار سنويا فضلا عن تقليل الوقت والتكاليف وزيادة الكفاءة وصولا الى تحقيق الهدف الأكبر نحو إنشاء مجتمع اقتصادى إقليمى متكامل على المستوى الدولى فى شرق وجنوب إفريقيا.