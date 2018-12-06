شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع الطلب العالمى على الأسمنت 1.5% فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الرابطة الدولية للأسمنت، إنه من المتوقع نمو الطلب العالمى على الأسمنت 1.5% العام المقبل حيث تؤثر المخاطر الاقتصادية والتوترات التجارية على قطاع التشييد فى العديد من البلدان.

وقالت الرابطة، إن توقعات الطلب تحسنت من تراجع بنسبة 0.5 % فى أحجام الأسمنت فى 2018 وزيادة بنسبة واحد بالمئة فى 2017.

ترجع الزيادة المتوقعة فى الطلب العام المقبل بشكل أساسى إلى تحسن الوضع فى الصين التى تستهلك أكثر من نصف الأسمنت فى العالم حيث من المتوقع أن ينمو الطلب 0.5 % بعد تراجعه لعامين.

لكن خارج الصين، تتوقع الرابطة أن يكون الطلب ضعيفا، وباستثناء الصين، تتوقع الرابطة أن يزيد الطلب على الأسمنت 2.8 % فى 2019 مقارنة مع زيادة بنسبة 3.3 % فى 2018.

وأشارت الرابطة التى تضم 72 عضوا إلى أن من ضمن أسباب التباطؤ زيادة المخاطر الاقتصادية وإغلاق الشركات مصانع لحل مشكلة الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وتتوقع الرابطة نمو سوق الاسمنت الأمريكية فى 2019 بنسبة 3% مقارنة مع نمو بنسبة أربعة بالمئة فى العام الحالى بعد عدم تحقق استثمارات البنية التحتية الكبيرة التى تعهد بها الرئيس دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يستقر الطلب فى ألمانيا بينما ستؤدى حالة عدم الاستقرار السياسى فى إيطاليا إلى تراجع الطلب، فيما أشارت الرابطة إلى أن تركيا ستشهد تباطؤا واضحا.