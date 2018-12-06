شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتفقد موقع حريق معمل تكرير شركة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لموقع معمل تكرير شركة الإسكندرية للبترول لتفقد الموقع، والاطمئنان على عملية السيطرة على الحريق الذى نشب بأحد مستودعات النافتا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وعقد الوزير اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء شركات المنطقة الجغرافية ورئيس هيئة البترول، مشيراً إلى أنه أصدر تكليفات عاجلة بتشكيل لجنة فنية وإعداد تقرير نهائى بملابسات الحريق.

وقال طارق الملا وزير البترول، إن تفعيل خطة الطوارئ للمنطقة الجغرافية بالإسكندرية والتعامل بأحدث الأساليب المستخدمة فى تأمين المنشآت البترولية كان له أكبر الأثر فى احتواء الحريق والسيطرة عليه دون حدوث أى إصابات، مشيداً بالتعاون والتنسيق على أعلى مستوى مع محافظ الإسكندرية والدفاع المدنى والمنطقة العسكرية الشمالية للقوات المسلحة التى تم الاستعانة بسيارات الإطفاء بجانب سيارات إطفاء شركات قطاع البترول.

واطمأن طارق الملا على استمرار انتظام عمل الوحدات الإنتاجية بمعمل التكرير والشركات المجاورة.