شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات باستثناء "الرئيسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء المؤشر الرئيسى، والذى تراجع بسبب هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، المجموعة المالية هيرميس، حديد عز، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 12577 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 2084 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 12571 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 663 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1656 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.