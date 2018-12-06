شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6-12-2018 فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود مخيمر عضو مجلس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس وكلاء ومتعهدى الأسمنت بغرفة الأسكندرية، أن أسعار الحديد مستقرة عند نفس مستوياتها اليوم الخميس الموافق 6-12-2018 بينما شهدت أسعار بعض أنواع الأسمنت انخفاضا بواقع 60 جنيها للطن على مدار الأسبوع.

وأضاف مخيمر لليوم السابع، أن أسعار الحديد تتراوح بين 11.600 ألف جنيها للطن لأقل سعر و12.300 ألف جنيها للطن لأعلى سعر للبيع التجارى بالمخازن، لافتا إلى أن الحديد يباع بسعر تكلفته نظرا الركود بالسوق.

وأشار مخيمر إلى أن شركة العامرية بالأسكندرية خفضت أسعار الأسمنت بواقع 60 جنيها للطن ولكنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالشركات الموجودة بالقاهرة، حيث يباع بقيمة 910 جنيهات للطن، ويصل سعر أسمنت بورتلاند إلى 960 جنيها للطن.

ويصل سعر بيع الأسمنت العادى (تجارى) فى مجموعة السويس إلى 830 جنيها للطن، ويباع بسعر يتراوح بين 830 -870 جنيها للطن، وباقى المصانع بسعر يتراوح بين 830 - 870 جنيها للطن.