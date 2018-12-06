الان تتابع عاجل.. “أوبك” توافق على اتفاق لخفض إنتاج النفط دون تحديد رقم نهائي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عطل بـ”فيسبوك” يمنع الدخول أو تغيير كلمة المرور السماح للشرطة والاستخبارات بالوصول لرسائل الواتس آب المشفرة تحذير: مواقع تصيّد تتظاهر بقفل الأمان الأخضر تحديث جديد لـ”سكايب” يحمل ميزة “مذهلة” وفق تقنيات “الذكاء الصناعي”

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