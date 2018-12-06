شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا استقر سعر الذهب اليوم الخميس 6-12-2108 فى مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد موجة من الارتفاع خلال الثلاثة أيام الماضية، سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 6-12-2108 استقرار ملحوظ قياسا على سعر الذهب أمس الأربعاء.

سعر الذهب اليوم الخميس 6-12-2018 سجل 617 جنيها للجرم ويعتبر عيار 21 هو الأكثر شعبية وتداولا فى مصر ويتم قياس أسعار الذهب للاعيرة الأخرى ( عيار 18 و عيار 24) بناءً على سعر الذهب عيار 21.

وقال شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية للقاهرة، إن سعر الذهب مستقر اليوم الخميس فى ظل استمرار استقرار سعر الذهب عالميا عند 1235 دولار للأوقية.

وأضاف فايق فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سعر عيار 18 سجل اليوم 528.85 جنيهع وبلغ عيار21 حوالى 617 جنيها فيما بلغ سعر الذهب عيار 24 قرابة 705 جنيهات والجنيه الذهب سجل اليوم 4936 جنيهاً.

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

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أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وهو اختلاف غير مؤثر على السعر النهائى للذهب.

أما فيما يتعلق بمصنعية جرام الذهب فهى تختلف بصورة ملحوظة من جواهرجى إلى آخر وهو ما يشكل تفاوت فى سعر الذهب النهائى بعد إضافة المصنعية بسبب اختلاف أشكال المشغولات الذهبية.