شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد توافق على زيادة رأس مال مصر للألومنيوم إلى 1.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مصر للألومنيوم من 1.1 مليار جنيه إلى 1.650 مليار جنيه، بزيادة قدرها 550 مليون جنيه موزعا على عدد 137.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم، خصما من أرباح العام المالى المنتهى فى 30\06\2018 (بتوزيع 0.5 سهم مجانى لكل واحد سهم أصلى) "الإصدار العاشر" بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".

وأضافت اللجنة، فى بيان اليوم الخميس، أن الحق فى التوزيع المجانى لمشترى سهم مصر للألومنيوم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر بواقع ( 0.5 ) سهم مجانى لكل سهم أصلى مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 24 ديسمبر.

كما وافقت اللجنة على قيد تعديل مدة الشركة " بمد أجل الشركة " لمدة 25 سنة.