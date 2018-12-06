شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف فى أسعار البطاطس بسوق العبور اليوم الخميس 6-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضارفى سوق العبور اليوم الخميس 6 ديسمبر طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع فى حين شهدت أسعار البطاطس ارتفاعا طفيفا.
وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 إلى 4.25 جنيه للكيلو، وصل سعر البطاطس ما بين 3 - 7 جنيها للكيلو، واستقر سعر البصل عند سعر ما بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو.
وسجلت أسعار الكوسة ما بين 3-7 جنيه للكيلو، ويلغ سعر الجزر ما بين 1.5 -3 جنيهات، والفاصوليا ما بين 6 -8.5 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5-3 جنيهات.
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