الثلاثاء..البنك الدولي يطلق تقريرًا عن تعزيز الاستثمار الخاص بمصر

أعلن البنك الدولي، اليوم الخميس، عن إطلاق تقرير جديد بعنوان “مصر : تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجاري للبنية التحتية”، يوم الثلاثاء القادم، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

وذكر البنك في بيان،أن التقرير يقدم خارطة طريق لتحويل القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل والمياه والزراعة عن طريق جذب الاستثمارات الخاصة لتلك القطاعات والتركيز على القضايا الرئيسية التي لابد من التعامل معها في تلك القطاعات بما يضمن إطلاق إمكانياتها.

وأضاف البنك أن التقرير يشير إلى أن جذب الاستثمارات الخاصة إلى تلك القطاعات سيؤدي إلى تقليص الانفاق العام ومساعدة الدولة على توجيه موارد أكثر نحو المواطنين.

ومن المقرر أن يتحدث خلال الحدث كل من كلايف هاريس مدير شؤون شراكة القطاع العام والخاص،وأشيش خانا رئيس برنامج التنمية المستدامة والبنية التحتية لمصر واليمن وجيبوتي،كما سيدير الجلسة الاستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والاستاذة الدكتورة شيرين الشواربي، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

ا ش ا

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