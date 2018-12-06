شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على قرارات وتوصيات اجتماع لجنة فض منازعات الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمتعلقة بعدد من الموضوعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمارات، وحل وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين.

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