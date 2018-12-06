شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحصاء" عن الآلات الزراعية: 4.3% زيادة فى عدد ماكينات الرى الثابتة والنقالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، نشرة الآلات الزراعية الميكانيكية لعام 2017 والتى تصدر كل عامين، حيث تصمنت النشرة عدد من المؤشرات أهمها:
- بلغ إجمالى عدد الجرارات الزراعية 135.9 ألف جرار عام 2017، مقابل 133.3ألف جرار عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 1.9%، منها عجل كاوتش بنسبة 98.5%، كتينة بنسبة 1.5% من إجمالى عدد الجرارات الزراعية.
- بلغ إجمالى عدد ماكينات الرى الثابتة والنقالى 999.2 ألف ماكبنة عام 2017، مقابل 957.5 ألف ماكينة عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 4.3%، ومنها نسبة ماكينات، الرى الثابتة 23.7%، ونسبة ماكينات الرى النقالى 76.3% من إجمالى عدد ماكينات الرى.
- بلغ إجمالى عدد ماكينات الدراس 73.0 ألف ماكينة عام 2017، مقابل 71.7 ألف ماكينة عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 1.7%، وتمثل نسبة ماكينات الدراس فى النشاط الزراعى 95.7% بالقطاع الخاص 4.3% بالقطاع العام والحكومى من إجمالى عدد ماكينات الدراس .
- بلغ إجمالى عدد الآلات والمعـدات الزراعية الأخرى 290.0 ألف آلة عام 2017، مقابل 243.8 ألف آلة عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 18.9%.
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