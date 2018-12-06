شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 6-12-2018 فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 6-12-2018 ليسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 617 جنيها للجرام، وذلك بالتزامن مع استقرار سعر أوقية الذهب عالميا عند 1235 دولار.





وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 528.85 جنيه

عيار 21: 617 جنيها

عيار 24: 705 جنيهات

الجنيه الذهب: 4936 جنيها

أوقية الذهب: 1235 دولارا

عوامل مؤثرة فى الذهب

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

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سعر الذهب فى الصاغة

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وهو اختلاف غير مؤثر على السعر النهائى للذهب.

أما فيما يتعلق بمصنعية جرام الذهب فهى تختلف بصورة ملحوظة من جواهرجى إلى آخر وهو ما يشكل تفاوت فى سعر الذهب النهائى بعد إضافة المصنعية بسبب اختلاف أشكال المشغولات الذهبية.